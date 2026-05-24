Temblor en México Hoy 24 de Mayo 2026: ¿Dónde Fue el Epicentro y Cuál Fue la Magnitud del Sismo?

Se ha registrado un temblor hoy 24 de mayo 2026 en México, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Conoce cuál fue la magnitud y epicentro, así como las últimas noticias de sismos.

¿Dónde fue el temblor hoy 24 de mayo 2026?

El Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.6, con epicentro localizado a 92 km al Sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a las 8:45:26 horas.

Más temprano este domingo, se registró un sismo de magnitud 4.2, localizado 122 km al SUROESTE de Tonalá, Chiapas, a las 02:44:20 horas.

¿Cuándo se activa la alerta sísmica?

El Centro de Instrumentación de Registro Sísmico (CIRES) es quien envía al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) el registro de un sismo. A raíz de esto, se activa la alarma de la Ciudad de México de forma automática. Para mayor claridad, se siguen los siguientes pasos:

Se presenta un sismo.

Se detecta en la zona de cobertura.

Se calculan intensidades y seleccionan ciudades a alertar.

Se utilizan antenas de radio para enviar la señal a velocidad de la luz.

Su cobertura incluye 97 sensores instalados desde Bahía de Bandera (Jalisco) hasta el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), incluyendo la región de Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, centro y norte de Oaxaca.

El CIRES, a través del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) activa la alarma mediante un proceso automático, sin intervención humana.

Cabe señalar que la alerta sísmica no activa su sonido según la magnitud del sismo, sino por la aceleración del suelo que registren los acelerómetros. El C5 hizo énfasis que los temblores son distintos, pues magnitud e intensidad no están directamente relacionados.

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