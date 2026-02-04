¿Tembló en México Hoy? Magnitud de los Sismos este Miércoles 4 de Febrero 2026

Este miércoles 4 de febrero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana.

Y es que la actividad sísmica no para en nuestro país; por ejemplo, desde el pasado 2 de enero, cuando un fuerte temblor magnitud 6.5 sacudió San Marcos, Guerrero, se han registrado miles de réplicas, algunas de las cuales se han percibido en varios estados y en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), hasta las 08:00 horas de este 4 de febrero, suman 6 mil 312 réplicas de ese temblor en San Marcos.

Ante ello, aquí te contamos sobre los temblores registrados hoy, de acuerdo con la información del SSN.

Además, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo elaborar tu propio plan familiar de protección civil.

Temblores hoy 4 de febrero

Según información del Sismológico Nacional, este miércoles 4 de enero ya ocurrieron seis temblores en el país:

01:34 horas: Sismo magnitud 4.1 a 143 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas .

Sismo magnitud 4.1 a 143 km al sur de Ciudad Hidalgo, . 03:33 horas: Sismo magnitud 4.0 a 11 km al noroeste de Guadalupe Victoria, Baja California.

Sismo magnitud 4.0 a 11 km al noroeste de Guadalupe Victoria, 03:56 horas : Sismo magnitud 4.0 a 125 km al sureste de Crucecita, Oaxaca .

: Sismo magnitud 4.0 a 125 km al sureste de Crucecita, . 04:56 horas : Sismo magnitud 4.0 a 32 km al noroeste de Matías Romero, Oaxaca .

: Sismo magnitud 4.0 a 32 km al noroeste de Matías Romero, . 05:33 horas : Sismo magnitud 4.2 a 81 km al este de Santa Rosalía, Baja California Sur .

: Sismo magnitud 4.2 a 81 km al este de Santa Rosalía, . 05:35 horas: Sismo magnitud 4.2 a 77 km al este de Santa Rosalía, Baja California Sur.

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

1. Detecta y reduce riesgos

Este paso consiste en revisar el estado de la construcción de tu casa, el mantenimiento de las instalaciones (agua, gas, luz) y el mobiliario, (libreros, repisas). Las autoridades recomiendan:

Atornilla o sujeta los muebles que puedan llegar a caerse.

Revisa los peligros que puedan presentarse en los alrededores de tu hogar: casas cercanas a transformadores de energía, casas en laderas, cercanas a ríos o cables cercanos.

2. Diseña rutas de evacuación

En este paso, se deben diseñar las salidas más próximas y seguras. Para ello puedes elaborar un croquis sencillo de tu casa y alrededores.

Anota las observaciones sobre los posibles riesgos , así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.).

, así como las recomendaciones para reducirlos (mover mesa, fijar librero, sujetar lámpara, mover macetas, etc.). Indica en color rojo en el croquis los daños y averías que encuentres.

y averías que encuentres. Ubica las sustancias inflamables almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc.

almacenadas, tanques de gas, tomas eléctricas, etc. Marca otros elementos de peligro , como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos.

, como alcantarillas o registros sin tapa, desniveles en el piso, salientes de muros, rejas, cables tendidos. Señala las rutas de evacuación y marca el lugar más seguro dentro y fuera de casa.

dentro y fuera de casa. Mide el tiempo que necesitas para llegar a los sitios seguros.

3. Toma la mejor decisión

En este paso, el Cenapred recomienda preguntarte primero a qué peligro estás expuesto: deslizamiento de laderas, sismo, incendio, ciclón tropical, inundaciones, entre otros.

Y entonces debes consultar las recomendaciones específicas de cada momento: antes, durante y después del impacto de un fenómeno.

4. Realizar simulacros

“Un simulacro es un ensayo o práctica acerca de cómo se debe actuar en caso de una emergencia”, explicó y recomendó realizar estos ejercicios de protección civil periódicamente.

Indicó que las ventajas de realizarlos son:

Comprobar anticipadamente si las acciones de preparación son eficientes.

Permite corregirlas para estar bien entrenados y poder actuar correctamente ante desastres.

Fomenta la cultura de protección civil entre la familia y la comunidad.

Por otra parte, recomendó siempre tener a la mano los documentos personales de todos los miembros de la familia y objetos importantes en caso de una emergencia.

