¿Tembló Hoy en México? Reporte y Magnitud de Sismos este 8 de Abril 2026

Hoy, 8 de abril de 2026, inició con temblores en varias zonas de México, en N+ te compartimos el epicentro y la magnitud de los sismos de este miércoles.

De acuerdo con el reporte de sismos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) a las 02:38:35 horas (tiempo del centro de México), hubo un sismo con una magnitud de 4.0. El epicentro se localizó a 106 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en las coordenadas 14.368° de latitud y -93.081° de longitud, con una profundidad de 4.9 kilómetros.

Video: Temblor Hoy: Reportan Sismo de Magnitud 4.0 en Manzanillo, Colima: Servicio Sismológico Nacional

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Por su magnitud moderada no se activó la Alerta Sísmica, ni hubo reportes de algún daño hasta el momento.

Cabe señalar que México es una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo debido a la convergencia de varias placas tectónicas, lo que genera movimientos frecuentes, especialmente en la costa del Pacífico.

¿Qué hacer en caso de sismo?

De acuerdo con recomendaciones de la Protección Civil, es importante saber cómo actuar antes, durante y después de un temblor:

Durante el sismo, lo principal es mantener la calma y colocarse en una zona de menor riesgo, como junto a muros de carga o debajo de estructuras firmes. Evita ventanas, objetos que puedan caer y no utilices elevadores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y anuncios espectaculares. Busca un espacio abierto y permanece ahí hasta que termine el movimiento.

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