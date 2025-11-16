Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud de 5.2 Sacude Cabo San Lucas en BCS

Un sismo de magnitud 5.2 se registró este domingo 16 de noviembre al sur de Baja California Sur, sin que hasta el momento se reporten daños o afectaciones mayores, de acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 15:44 horas, con epicentro ubicado a 363 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, una de las zonas turísticas más importantes del país. El organismo detalló que la profundidad del sismo fue de 10 kilómetros, lo que lo clasifica como un evento superficial, aunque debido a su lejanía de la costa no generó percepción intensa en áreas pobladas.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 363 km al SURESTE de CABO SAN LUCAS, BCS 16/11/25 15:44:14 Lat 19.80 Lon -108.72 Pf 10 km pic.twitter.com/o5rewgPMg4 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 16, 2025

No hay alerta de tsunami

Autoridades de Protección Civil de Baja California Sur informaron que, tras el reporte oficial, se activaron los protocolos de monitoreo en los municipios de Los Cabos y La Paz. Hasta el momento no se han registrado reportes de daños en infraestructura, hoteles, zonas habitacionales o carreteras. Tampoco se generó alerta de tsunami, al tratarse de un evento cercano al Pacífico.

Noticia relacionada: Detención de Wilmer: ¿Quién es 'Pipo', Líder Criminal Ligado al CJNG que Fingió su Muerte?

Sismo de Magnitud Preliminar 5.2 al Sureste de Cabo San Lucas; Sin Reporte de Daños

El SSN recordó que México se encuentra en una zona altamente sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas.

Las autoridades locales llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por canales oficiales y a revisar sus planes familiares de protección civil para actuar adecuadamente en caso de un sismo de mayor intensidad.

Historias recomendadas: