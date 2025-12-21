Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.1 Sacude Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó la mañana de este domingo 21 de diciembre sobre un sismo de magnitud 4.1 que se percibió al este de Crucecita, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:33 horas, con una profundidad estimada de 19 kilómetros. El epicentro se localizó a varios kilómetros al este de Santa María Huatulco, zona donde se ubica la localidad de Crucecita, una de las áreas con mayor actividad turística de la región.

Mantienen monitoreo

Autoridades locales y estatales de Protección Civil indicaron que se mantiene un monitoreo preventivo en la zona para descartar cualquier afectación a viviendas, infraestructura o servicios básicos.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 47 km al ESTE de CRUCECITA, OAX 21/12/25 11:33:41 Lat 15.66 Lon -95.70 Pf 19 km pic.twitter.com/7n9AySMZFF — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 21, 2025

El SSN recordó que toda la información relacionada con sismos es preliminar y puede actualizarse conforme se analicen más datos.

Asimismo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, identificar rutas de evacuación y seguir los protocolos de protección civil ante cualquier eventualidad.

