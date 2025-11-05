Sismo Hoy en México: ¿Dónde Tembló este Miércoles 5 de noviembre 2025? Magnitud y Epicentro

¿Tembló en México hoy? Entérate aquí de la magnitud y el epicentro de los sismos de hoy, 5 de noviembre de 2025, en el país, con el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sismos en México

Este miércoles, se han registrado varios sismos en México, algunos de ellos en los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Chiapas

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

San Luis Potosí

Veracruz

Y aunque no todos los sismos de hoy han ameritado que se active la alerta sísmica, en N+ te damos un reciento de los sismos de magnitud mayor a 4.

Sismo en Chiapas

En Chiapas, a las 01:52 horas de la madrugada, se registró un sismo de magnitud 4, con epicentro en Tonalá, según información del Sismológico Nacional.

Sismo en Veracruz

En Veracruz, hubo un temblor de magnitud 4.0, con epicentro en Jáltipan de Morelos, a las 06:36 horas de este miércoles.

Sismo en Oaxaca

Además, en Oaxaca se sintió otro temblor de magnitud 4.2, con epicentro en Matías Romero, a las 09:34 horas de hoy.

