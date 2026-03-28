Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 4.8 Sacude Guerrero

La mañana de hoy, sábado 28 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud preliminar de 4.8 con epicentro al suroeste de Ometepec, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en diversas zonas cercanas.

De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:29 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, una característica que suele hacer más perceptible el sismo en superficie. Habitantes de localidades aledañas señalaron haber sentido el temblor de forma ligera a moderada, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.8 Loc 63 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 28/03/26 06:29:15 Lat 16.16 Lon -98.65 Pf 10 km pic.twitter.com/81p5FzzqXw — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 28, 2026

Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informaron que, tras un primer monitoreo, no se tienen reportes de daños en viviendas, edificios o infraestructura estratégica en la región. Asimismo, indicaron que se mantienen en vigilancia ante cualquier eventualidad derivada del fenómeno.

Sismo ocurre durante vacaciones

Este sismo ocurre en un periodo de alta afluencia turística en el estado, debido a las vacaciones de Semana Santa, cuando miles de visitantes, principalmente provenientes de la Ciudad de México, se trasladan a destinos de playa en Guerrero como Acapulco, Zihuatanejo y la Costa Chica.

Aunque el movimiento no generó consecuencias graves, especialistas reiteran la importancia de mantener medidas de prevención y contar con un plan familiar de protección civil, especialmente en regiones con alta actividad sísmica como el sur del país.

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