Termina Hoy Temporada de Lluvias 2025 en México: ¿Cuál es el Nivel del Cutzamala?

Durante los últimos meses, la temporada de lluvias y ciclones en México no dio tregua: se registraron precipitaciones intensas que derivaron en inundaciones, deslaves y daños estructurales graves en diversas regiones del país; sin embargo, este periodo también permitió la captación de agua en presas como las del Sistema Cutzamala. ¿Cuál es su nivel hoy? ¿Cómo termina esta temporada? Te contamos.

Pero antes, te recordamos que estos últimos días todavía se prevén los últimos estragos de la temporada de ciclones, con precipitaciones en el noreste del país.

Termina temporada de lluvias en México 2025

En 2025, la época de huracanes fue intensa, con duras afectaciones en diferentes estados, así como el registro de lluvias atípicas.

Entre los casos más recientes destacan los eventos de octubre en entidades como Veracruz y Puebla, donde las lluvias dejaron decenas de muertos, comunidades incomunicadas, miles de viviendas afectadas y desplazamientos forzados.

Valle de Bravo Vuelve a la Vida: Así Luce Hoy con Históricos Niveles de Agua en el Cutzamala

Especialistas advierten que estos fenómenos de lluvias extremas podrían volverse cada vez más frecuentes y severos.

El fenómeno de cambio climático influye en el aumento de eventos extremos: incluso si la precipitación anual no varía tanto, la distribución cambia —caen lluvias intensas en periodos muy cortos, seguidas de largos periodos de sequía— aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, deslaves e impactos en infraestructura.

Este domingo 30 de noviembre marca el término oficial de la temporada de ciclones tropicales: para el Pacífico inició el 15 de mayo; para el Atlántico —Golfo de México y Mar Caribe— empezó el 1 de junio.

¿Cuál es el nivel del Cutzamala hoy?

Gracias a las lluvias y escurrimientos de la temporada, el Sistema Cutzamala, vital para el suministro de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México, ha recuperado niveles históricos.

Al cierre del ciclo de lluvias 2025, el sistema registró un almacenamiento de 95.19 % de su capacidad.

En meses anteriores, durante 2025, el llenado fue aún mayor — llegó al 97.4 % en noviembre — lo que constituye el nivel más alto en muchos años.

¿De Dónde Viene el Agua de CDMX? La Importancia del Cutzamala y otros Sistemas

Las tres presas principales (Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria) alcanzaron llenados cercanos al total de su capacidad.

Esta recuperación contrasta severamente con el estiaje de 2024, cuando el sistema se encontraba a mitad de su capacidad, y había gran preocupación por el abasto de agua en la capital.

