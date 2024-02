Trabajadoras de la UAM Despedidas Tras Denunciar Violencia

En el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género, tres extrabajadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusan despido injustificado luego de denunciar ser víctimas de violencia de género por parte de sus jefes.

Dos de ellas trabajaban en la Contraloría General de la Rectoría de la UAM y luego de alzar la voz por acoso de sus superiores, sus contratos fueron rescindidos, según relatan ellas mismas.

Esta acción contrasta con una resolución emitida en junio de este año por la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta institución, la cual concluyó que se violaron los derechos humanos y laborales de las trabajadoras una vez que se comprobaron las quejas y testimonios presentados.

Según un dictamen realizado por esa instancia universitaria, ambas mujeres presentan daño psicológico a consecuencia de la violencia que vivieron.

Los casos de estas trabajadoras ya fueron llevados a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Para hacerlo, ellas contrataron abogados de su propia bolsa, mientras que la defensa de los acusados es conducida por el abogado general de la UAM y su equipo.

“Fue básicamente [un] yo contra la universidad, porque nunca se presentó la persona que yo acusé. Dos días después, aun con mi incapacidad, me notificaron que estaba cesada de mis funciones. Yo no vi ninguna prueba, me dijeron que me la daban y no me la dieron hasta el mero día. Según ellos conciliaron, yo no estuve en la conciliación”, afirmó una de las trabajadoras, quien prefirió el anonimato.

Otro caso contra la UAM

Un nuevo caso de despido justificado por parte de la UAM sucedió esta semana, cuando una trabajadora de la Oficina del Abogado General de esa institución fue separada de sus funciones.

De acuerdo con el testimonio de la empleada, ella también denunció ante las autoridades universitarias ser víctima de acoso laboral por parte de su jefa directa y de personal de confianza, lo que le generó estar dos meses de incapacidad por ansiedad, ataques de pánico y depresión.

Sin embargo, fue su jefa quien le informó que estaba despedida y se le negó el acceso a su área de trabajo.

“Durante el tiempo que laboré en la universidad, conocí el modus operandi de la oficina para despedir de manera injustificada al personal de la universidad, toda vez que las víctimas son señaladas como agresoras”, indicó.

Colectivos feministas acompañan a víctimas

El pasado 25 de octubre, se realizó la audiencia inicial del primer caso de despido justificado por parte de la UAM, la colectiva feminista “Libres y combativas” acompañó a las denunciantes durante el primer encuentro contra sus agresores.

El grupo de mujeres alertó que este tipo de casos es un claro ejemplo de la violencia machista que se ejerce contra trabajadoras en instituciones académicas como la UAM.

“Mira, si tú levantas la voz, tú haces una denuncia y pues vas a ser despedida y además de ser despedida tú vas a ser la acusada de ser una agresora, pues se manda un mensaje a todos estos abusadores dentro de las escuelas, ya sean trabajadores, jefes, administrativos, profesores, alumnos, que pueden hacer lo que quieran con nuestros cuerpos, con nuestros tiempos y no va a pasar absolutamente nada”, acusó Paty Cruz, integrante de la Colectiva Libres y Combativas.

En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió dos recomendaciones a la UAM por casos de violencia de género.

Será este 25 de noviembre cuando se realice la audiencia inicial ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de una de las trabajadoras despedidas de dicha casa de estudios.

Con información de Ana María Islas

MGM