Transportistas y Campesinos Defienden Paro Nacional pese a Rechazo Empresarial

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) defendieron la convocatoria al paro nacional previsto para este lunes, luego de que diversas organizaciones rechazaran sumarse a la movilización.

Ambas agrupaciones aseguraron que la protesta “no es un capricho, sino una necesidad”, al considerarla una respuesta ante la crisis que enfrenta el sector.

En un posicionamiento, señalaron que miles de transportistas han decidido manifestarse debido a las condiciones de inseguridad y violencia en las carreteras del país. “Ya no están dispuestos a seguir poniendo los muertos mientras otros administran discursos”, expresaron, al tiempo que insistieron en la urgencia de atender las demandas del gremio.

Horas después de confirmarse el paro de transportistas y campesinos, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos. A. C. (ACME), la ANPACT, ANTP, CANACAR, CANAPAT y el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C descartaron participar en los bloqueos, marcando distancia de la protesta.

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Ante ello, ANTAC y FNRCM criticaron que dichas organizaciones representan principalmente intereses del transporte empresarial, los cuales, afirman, están alejados de la realidad que enfrentan diariamente los operadores y los llamados “hombres-camión”. En ese sentido, consideraron que su postura es predecible, al privilegiar históricamente la relación con las autoridades por encima de la defensa del sector.

Las organizaciones convocantes lamentaron que, en un momento que calificaron como crítico, no exista unidad entre los distintos actores del transporte y el campo. Subrayaron que el país atraviesa una combinación de inseguridad, abandono institucional y dificultades económicas que requieren acciones conjuntas.

La ANTAC y FNRCM consideraron inaceptable que, mientras continúan los asaltos, extorsiones y asesinatos de operadores en carreteras, existan organizaciones que minimicen la gravedad de la situación, lo que, aseguraron, evidencia una falta de empatía y compromiso con quienes sostienen el transporte en México.

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