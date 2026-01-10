Transportistas Denuncian Desaparición de Compañero y Robo de Tráiler ¿Habrá Bloqueos Carreteros?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) dio a conocer la desaparición de uno de sus agremiados, identificado como Hugo Alexander Martínez, ocurrida la tarde del 9 de enero de 2026 en la carretera que atraviesa el municipio de Tehuacán, tras presuntamente haber sido víctima de un asalto.

A través de sus redes sociales, la organización informó que el operador fue visto por última vez alrededor de las 17:00 horas, cuando circulaba por dicha vialidad.

“Compañero desaparecido el día 9 de enero de 2026 a las 5 de la tarde tras ser asaltado en Tehuacán”, publicaron los transportistas, quienes también alertaron que se desconoce el paradero tanto del conductor como de la unidad tipo full que operaba.

En el mismo mensaje, la ANTAC pidió el apoyo de la ciudadanía para reportar cualquier información que ayude a localizar al operador o al vehículo, además de exigir a la Guardia Nacional una reacción inmediata para intensificar la búsqueda. “Si ves la unidad, repórtala; si ves al compañero, ayúdalo”, señalaron.

Hasta el momento, la asociación no ha informado si se convocarán bloqueos carreteros o movilizaciones, como ha ocurrido en meses anteriores, cuando transportistas han protestado por la creciente inseguridad en las carreteras del país.

Este nuevo caso se da en un contexto de reclamos constantes del sector transportista y campesino, quienes han denunciado un incremento en asaltos, extorsiones, homicidios y desapariciones de operadores.

Acuerdan con transportistas mayor seguridad en carreteras

En noviembre pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se comprometió a reforzar la seguridad en las carreteras tras reunirse con representantes del gremio, luego de un paro nacional que incluyó bloqueos de vialidades y aduanas fronterizas.

El funcionario informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se acordó fortalecer la coordinación con la Guardia Nacional, dar seguimiento a carpetas de investigación y reforzar operativos en los tramos con mayor incidencia delictiva, además de integrar acciones contra la extorsión.

Pese a estos compromisos, los transportistas advierten que la inseguridad persiste y exigen resultados concretos para garantizar su integridad y la continuidad de sus labores.

