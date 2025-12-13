Transportistas Usan Sistema de Alertamiento de la Guardia Nacional para Protegerse de Robos

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) alertó de un repunte en los robos a choferes en zonas de Puebla y Veracruz, tras varios meses en que este delito presentó disminuciones.

Frente a este escenario, los transportistas pidieron a las autoridades federales reforzar las estrategias de seguridad para evitar ser presa de la delincuencia.

César Antonio Martínez lleva más de diez años como operador de un tráiler. Dice que en noviembre de 2024, última vez que lo asaltaron, fueron más agresivos.

Fue, aquí en el Mixteco. Estaba yo esperando que me pusieran diésel y se me subieron al tracto y me amarraron. Ahí me tuvieron un tiempo, yo creo más o menos en lo que descargaban o no sé, pero me dejaron amarrado ahí en el monte. Me desamarré y salí a pedir auxilio a la carretera

Por su parte, el transportista Roberto Salazar afirmó que “en las gasolineras, ya no se puede uno quedar porque está la maña, ya ahí nos llegan y nos roban”.

Video: Transportistas Incorporan a Sus Protocolos de Seguridad App Conectada a la Guardia Nacional

Aplicación de la Guardia Nacional

Aunque para evitar riesgos muchos choferes solo viajan de día y en las noches prefieren esperar en zonas seguras, también han incorporado a sus protocolos un Sistema de Alertamiento de la Guardia Nacional, que funciona como parte de una estrategia de vigilancia carretera.

El general de División del Estado Mayor Retirado, Cruz Isaac Muñoz Navarro, es director general de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y explica cómo funciona la app.

Hay un dispositivo que les ofrecemos, que es escalón, en ese caso, no hay necesidad de que nos avisen que están teniendo un robo. Este año, pensamos que vamos a mover más de 150 mil vehículos bajo este esquema

Funciona a través de una aplicación en el celular a la que los choferes deben registrarse para que la Guardia Nacional tenga el registro de los datos de la unidad.

Pablo Velázquez, de la Guardia Nacional, menciona cómo funciona este dispositivo:

El punto azul marca nuestra ubicación en tiempo real. Llegan los alertamientos, llega un indicador de peligro que hay un asalto en proceso

La estrategia Balam

La estrategia Balam para combatir el robo a transportistas en todas las carreteras del país, busca sumar a un millón 200 mil vehículos de carga a su red de monitoreo e intervención que implica vigilancia con drones, helicopteros y patrullajes.

El mayor de la Guardia Nacional, Odilón Gutiérrez, dice que “realizan sus actividades sobre la vía federal, como parejas en binomios que se desplazan en contraflujo de forma coordinada para inhibir el robo y combatirlo".

Aunque las cifras indican una disminución de este delito, siguen detectando una veintena de tramos de riesgo en una docena de entidades, explica el general retirado Cruz Isaac Muñoz.

Este año, hemos recuperado cerca de 350 vehículos. Los estados de mayor incidencias son el Estado de México, el estado de Puebla, el estado de San Luis, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Jalisco

Historias recomendadas:

Con información de En Punto

ICM