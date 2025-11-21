Trasladan a Jorge Armando ‘N’, Alias ‘El Licenciado’ a Almoloya por Razones de Seguridad

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, elementos de las fuerzas federales trasladaron a Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, considerado como uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como Almoloya, ubicado en el Estado de México.

A las 21:45 horas, 18 unidades, vehículos blindados y patrullas, escoltados por elementos de las fuerzas federales, tanto del gobierno federal como de la Fiscalía de Justicia de Michoacán, salieron por la puerta de la Fiscalía, luego de que se le informó de una orden de aprehensión en su contra, por el delito de homicidio.

Jorge Armando ‘N’, permaneció en las instalaciones de la Fiscalía, desde el pasado martes, cuando fue detenido en un cateo que se realizó en una casa que se localiza en calles del centro histórico de la ciudad de Morelia.

Según las autoridades, en ese cateo, se aseguró un arma de fuego, una bolsa con estupefacientes y dos equipos telefónicos.

Jorge Armando ‘N’, está considerado como uno de los líderes de una célula delictiva que planeó y ordenó el ataque contra el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, provocándole la muerte.

Las autoridades informaron que el detenido fue trasladado al penal federal por razones de seguridad.

Audiencia inicial

Se espera que durante el transcurso de este viernes se lleve a cabo la audiencia inicial de manera virtual, pues el detenido se conectaría de manera remota.

Con información de Mario Torres.

