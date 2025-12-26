Turistas Nacionales y Extranjeros Pasan la Navidad en Playas de México

Este día de Navidad las principales playas de México lucieron llenas de turistas nacionales y extranjeros, que en su mayoría escapan del frio en sus lugares de origen.

Guerrero

En Acapulco, Guerrero, desde temprano el turismo comenzó a llegar a la bahía de Santa Lucia para disfrutar del mar y la amplia gastronomía de la costa guerrerense.

José, un turista que visita el puerto, indicó:

Hay que venir temprano para apartar lugar y estar a la orilla del mar. Venimos aquí ya fuimos a correr en la mañana, pero bien aquí, disfrutando de la playita

"Sobre todo lo que más disfruto es el sonido del mar que es lo que te relaja, lo que te hace salir de la ciudad", aseguró Sandra, otra turista.

Acapulco reportó durante la primera semana de vacaciones niveles de ocupación elevados y se espera que a partir del 26 de diciembre y hasta el 2 de enero el puerto permanezca lleno.

Al respecto, Noe Peralta Herrera, secretario de Turismo de Acapulco, señaló:

Esperamos rebasar los 400 mil visitantes en Acapulco, por más de 20 años, siempre el 26 de diciembre es una fecha donde llegaba la mayoría de la afluencia turística

Video: "Disfruto el Sonido del Mar": Vacacionistas Optan por Playas Mexicanas para Pasar Navidad 2025

Oaxaca

En la costa de Oaxaca, las playas también están llenas de turistas que decidieron pasar la Navidad alejados del frío.

Karla Gómez, una visitante que acude por primera vez a este destino, precisó:

Es la primera vez que vengo, mi papá ya había venido, dijo que estaba muy bonito y a mí me gusta mucho

La Bahía Principal de Puerto Escondido, Zicatela, Punta Zicatela y también las playas de Manzanillo y Puerto Angelito, lucieron repletas de vacacionistas.

Víctor Mauricio Hernández, otro turista, destaca la seguridad:

Pues es un lugar muy tranquilo en cuestión de, al menos de seguridad, percibimos seguridad en todos lados

La Secretaría de Turismo estatal estimó que más de 250 mil personas disfrutarán de las vacaciones navideñas en playas de Oaxaca.

Colima

Mientras que, en las playas de Colima, la ocupación en cuartos de hotel alcanzará en los próximos días el 90%.

Se estima que, durante esta semana, arriben a las 13 playas recreativas que tiene el estado, más de 90 mil personas.

Todas las corporaciones de seguridad y protección civil reforzaron sus operativos por tierra, aire y mar.

Con información de Corresponsales

