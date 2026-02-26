UIF y Oficina de EUA Firman Memorándum para Intercambio de Inteligencia Financiera

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este jueves que su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suscribió, el pasado 19 de febrero, un Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América (IRS-CI), con el objetivo de fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.

El acuerdo fue informado mediante el Comunicado número 18, emitido hoy desde la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué cambia con este acuerdo entre la UIF y el IRS-CI?

El memorándum establece un marco de cooperación que permitirá a la UIF implementar esquemas de colaboración y asistencia mutua con su contraparte estadounidense.

Según el comunicado oficial, el instrumento fortalece tanto la cooperación operativa como el flujo de inteligencia financiera entre las dos instituciones.

Un aspecto relevante del acuerdo es su naturaleza no vinculante: la SHCP precisó que el documento no genera derechos u obligaciones jurídicas para ninguna de las partes.

El tráfico ilícito de armas, en el centro del acuerdo México-EU

La cooperación tiene un enfoque particular en la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales. De acuerdo con el comunicado de Hacienda, el tráfico ilícito de armas fue señalado de manera específica como uno de los delitos que esta alianza busca atender.

Contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, en particular al tráfico ilícito de armas.

La dependencia indicó que el acuerdo contribuirá al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza tanto para la seguridad como para la economía nacional.

La UIF y los estándares internacionales antilavado

La SHCP subrayó que la UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los objetivos declarados incluyen prevenir el uso indebido del sistema financiero y mitigar riesgos emergentes vinculados a la actividad criminal.

El comunicado no precisó los mecanismos operativos concretos mediante los cuales se llevará a cabo el intercambio de información, ni los plazos de implementación del acuerdo.

