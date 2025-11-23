Último Calendario Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo Pagan el Apoyo y Quiénes Cobran Primero?

Se acerca el fin del año, con las compras y gastos que las fiestas implican, pero por ello no se detienen también los gastos escolares. Por ello, seguro más de una familia beneficiaria del apoyo para educación básica se pregunta cuándo pagan. En N+ te damos a conocer cuándo sale el último calendario de la Beca Rita Cetina 2025 y quiénes cobran primero el apoyo.

Como te hemos informado, en las próximas semanas algunos de los derechohabientes a este programa tendrán que darse de baja. Y por el contrario, algunos de nuevo registro se encuentran a la espera del reparto de las Tarjetas del Bienestar.

¿Cuándo sale el último calendario de la Beca Rita Cetina 2025?

De acuerdo con el orden que han seguido en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), el último calendario de pagos de la Beca Rita Cetina se dará a conocer el 1 de diciembre de 2025. Estos son revelados los primeros lunes del segundo mes del periodo de pago o, en su defecto, el primer día del mes, si es que cae entre semana. En este caso, ambos escenarios coinciden.

Dicha lista de días y letras de pago corresponde al último bimestre del año y el segundo del ciclo escolar, luego de la pausa en la dispersión, que se realiza durante las vacaciones de verano.

Las y los beneficiarios que reciban el apoyo cobrarán $1,900 pesos y, en caso de que haya dos o tres estudiantes de secundaria en la misma familia, se otorgan $700 pesos por cada alumno extra. Así, algunos pagos son de 2,600 o 3,300 pesos, según sea el caso.

¿Quiénes son los primeros en cobrar el siguiente pago de la Beca Rita Cetina?

Las primeras personas en cobrar este apoyo serán las que su primer apellido inicie con la letra A.

Como ya es costumbre, el primer día de dispersión corresponde el depósito a las dos primeras letras del abecedario.

El orden que podría seguir es el siguiente, como el del periodo pasado:

Día 1: A, B

Día 2: C

Día 3: D, E, F

Día 4: G

Día 5: H, I, J, K, L

Día 6: M

Día 7: ​​N, Ñ, O, P, Q

Día 8: R

Día 9: S

Día 10: T, U, V, W, X, Y, Z

Te recordamos que para este periodo de dispersión solo cobrarán los beneficiarios y beneficiarias de continuidad, es decir, quienes ya tenían su tarjeta y estaban inscritos en el programa. Las personas que recientemente realizaron su registro y aún no tengan su tarjeta, tendrán que esperar hasta que cuenten con su credencial y se emitan las siguientes fechas de pago.

