Últimos Días de Apoyo Bienestar de 40,000 y 70,000 Pesos para Vivienda: ¿A Quiénes lo Entregan?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer cuándo termina la entrega de los apoyos de 25 mil, 40,000 y 70,000 pesos para la vivienda, que está en sus últimos días, por lo que a continuación te decimos quiénes lo reciben y cómo saber cuándo, a qué hora y dónde recogerlo.

Luego de que el mes pasado se realizara el registro para el apoyo de vivienda, que incluye recursos de 40 mil pesos, este lunes 10 de noviembre 2025 comenzó la entrega del dinero a las familias mexicanas para mejorar sus hogares.

Sin embargo, la entrega del apoyo Bienestar para la vivienda 2025 está a punto de terminar, por lo que aquellos que aún no lo reciben se preguntan el día, horario y sede a donde deben acudir para cobrar su beneficio.

¿Cuándo termina entrega de apoyo de 40,000 pesos?

Ariadna Montiel Reyes explicó que la entrega del segundo apoyo del Bienestar para la reconstrucción de vivienda se realizará del 10 al 16 de noviembre 2025, por lo que quedan pocos días para que finalice la distribución.

Esta ayuda forma parte del Plan Integral de Apoyo a los Afectados por las Lluvias, el cual otorgó un primer apoyo de 20 mil pesos, los cuales comenzaron a repartirse desde finales de octubre de 2025.

La segunda ayuda económica va de los 15 mil hasta los 70 mil pesos, y las familias también reciben un vale de enseres para refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador, así como un vale de Canasta Alimentaria.

¿Quiénes reciben apoyo de 40,000 pesos para vivienda?

El segundo apoyo del Bienestar para la vivienda se entrega a los afectados de las lluvias e inundaciones de octubre que se presentaron en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

De esta manera, en el censo del Bienestar realizado por los servidores de la nación se determinó el tipo de daño que tuvo la vivienda de las familias afectadas, lo cual define el monto del segundo apoyo que recibirán:

15,000 pesos : Para las familias con afectación menor en su vivienda

: Para las familias con afectación menor en su vivienda 25,000 pesos : Para las familias con afectación media en su vivienda

: Para las familias con afectación media en su vivienda 40,000 pesos : Para las familias con afectación mayor en su vivienda

: Para las familias con afectación mayor en su vivienda 70,000 pesos: Para las familias que sufrieron pérdida total de su vivienda

¿Cuándo y dónde entregan apoyo de 40,000 pesos para vivienda?

Las personas a las que se les realizó el censo Bienestar recibirán un mensaje de texto SMS al celular que dejaron como medio de comunicación para informarles día, hora y módulo que les corresponde para recibir su apoyo para la vivienda 2025.

“Iniciamos la segunda entrega de apoyos y para una mejor atención, a las personas, se les enviará un mensaje de texto para informarles día y lugar dónde les será entregado el apoyo”, dijo Ariadna Montiel Reyes.

