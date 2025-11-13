Últimos Días de Registro a Apoyo Bienestar de 600 Mil: Así lo Piden Hombres y Mujeres de 18 a 64

Llegamos a los últimos días de registro del apoyo Bienestar con valor de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años de edad, por eso acá te decimos dónde hay inscripciones y cómo solicitar la entrada al programa social en noviembre 2025.

Adquirió tanta demanda este apoyo para mujeres y hombre de 18 a 64 años, que en una nota ya te mostramos los requisitos para solicitar la ayuda de 600 mil pesos. Además, te contamos del programa para madres solteras de hasta 24 mil pesos que tiene inscripciones abiertas estos días de noviembre.

Video: Departamentos Vacíos y Rentas a la Baja, Así Está el Mercado en Tijuana

¿Dónde hay registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos en noviembre 2025?

El apoyo para mujeres y hombres de 18 a 64 años que está por terminar registro es el programa de Vivienda para el Bienestar, que está a cargo de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda). Los últimos días de inscripciones son el 14 y 15 de noviembre y los municipios que van a tener módulos abiertos para recepción de solicitudes durante esas fechas son los siguientes:

Mexicali (Baja California). San Quintín (Baja California). Jiménez (Chihuahua). Delicias (Chihuahua). Juárez (Chihuahua). Cuatro Ciénegas (Coahuila). Viesca (Coahuila). Galeana (Nuevo León). Sabinas Hidalgo (Nuevo León). Santa Catarina (Nuevo León). El Mante (Tamaulipas). Choix (Sinaloa). Concordia (Sinaloa). Bahía de Banderas (Nayarit). Calera (Zacatecas). Miguel Auza (Zacatecas). Tlaltenango de Sánchez Román (Zacatecas). El Llano (Aguascalientes). Rincón de Romos (Aguascalientes). Lagos de Moreno (Jalisco). San Diego de Alejandría (Jalisco). Moroleón (Guanajuato). Morelia (Michoacán). Peribán (Michoacán). Tuxpan (Michoacán). Tolimán (Querétaro). Tecámac (Edomex). Teotihuacán (Edomex). Tepeapulco (Hidalgo). Tepeji del Río de Ocampo (Hidalgo). Tepalcingo (Morelos) Tetecala (Morelos). Zacatepec (Morelos): San Juan Bautista Tuxtepec (Oaxaca) San Pedro Tapanatepec (Oaxaca). Miahuatlán de Porfirio Díaz (Oaxaca). San Pablo del Monte (Tlaxcala). Chalchicomula de Sesma (Puebla). Tochtepec (Puebla). Acajete (Puebla). Atlixco (Puebla). Atzitzintla (Puebla). Tepatlxco de Hidalgo (Puebla). Zinacatepec (Puebla). Othón P Blanco (Quintana Roo). Playa del Carmen (Quintana Roo). Puerto Morelos (Quintana Roo). La Trinitaria (Chiapas) Mapastepec (Chiapas). Centla (Tabasco). Cunduacán (Tabasco). Candelaria (Campeche). Hopelchen (Campeche).

Nota relacionada: Módulos Abiertos de CONAVI: ¿Dónde Me Registro del 10 al 15 de Noviembre 2025? Link

Video: Hallan Toma Clandestina de Hidrocarburos en Vivienda de Nezahualcóyotl, Edomex

¿Cómo hacer registro al apoyo 600 mil pesos para mujeres y hombres de 18 a 64 años?

Para poder hacer el registro CONAVI al apoyo Bienestar a la vivienda 2025, todas las mujeres y hombres de 18 años de edad en adelante deben llevar a cabo los siguientes pasos en los último días de inscripción:

Entra a la página oficial del sistema integral de CONAVI: pvb.conavi.gob.mx .

. Con ayuda del cursor dirígete hacia la parte que dice "registro 2025". Ahí vendrá el número de módulos que tienen inscripciones abiertas en noviembre 2025 y la ubicación exacta de cada uno.

Solo debes seleccionar la entidad en la que vives (debe aparecer en color verde, significa que hay inscripción disponible).

Checa el módulo de registro CONAVI más cercano a tu domicilio, la fecha y hora en que hay atención.

Lleva INE, CURP Actualizada y Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Llena tu Cédula de Diagnóstico (CD), donde debes poner que cumples con los requisitos necesarios para entrar al programa.

Nota relacionada: Calendario CONAVI 2025: Estas Son las Fechas de Registro a Tercera Etapa de Vivienda Bienestar

Una vez que concluya el registro al apoyo Bienestar de 600 mil pesos, las mujeres y hombres de 18 a 64 años que sean seleccionados para seguir en proceso de selección, van a recibir una visita domiciliaria en fechas por anunciar, donde deberán comprobar con documentos que cumplen con todos los requisitos para entrar al programa de Vivienda para el Bienestar 2025.

Historias recomendadas: