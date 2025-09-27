Últimos Días de Registro a Beca Rita Cetina en 2025: Requisitos y Pasos para Recibir 9,500 Pesos
Andrés Olmos N+
Está por terminar la inscripción a la Beca Rita Cetina de septiembre 2025, por eso checa los pasos para asegurar el apoyo y cómo saber si tu hijo quedó registrado
COMPARTE:
Después de varios días de trámite, llegamos a los últimos días de registro para la Beca Rita Cetina en septiembre 2025 y para quiénes aún no aseguran su entrada al programa de becas para el Bienestar, acá te decimos los requisitos y cómo inscribir a tu hijo en el apoyo de al menos 9,500 pesos.
Desde que inició la inscripción a la Beca Rita Cetina para secundaria, en una nota te dijimos cómo registrar a tu hijo, los pasos para solucionar un posible error en Llave MX, SIGED y CCT y si las personas registradas en septiembre van a cobrar al pago de octubre 2025.
¿Cuándo termina el registro de la Beca Rita Cetina septiembre 2025?
Entramos a la recta final del mes y eso quiere decir que está por acabar el registro de la Beca Rita Cetina para secundaria. Los últimos días para hacer el trámite en línea son los siguientes:
- Domingo 28 de septiembre 2025
- Lunes 29 de septiembre 2025
- Domingo 30 de septiembre 2025
Nota relacionada: ¿Habrá Entrega de Tarjetas Beca Rita Cetina en Octubre 2025? Así Checas Cuándo te Toca Recoger
¿Cómo asegurar el apoyo de 9,500 pesos que da la Beca Rita Cetina?
Para que los padres de familia y estudiantes reciban su apoyo de 9,500 pesos que da dicha beca al año, deben tener los siguientes documentos a la mano:
- Contar con una cuenta Llave MX. Si aún no tienes la tuya, acá te decimos cómo la puedes crear.
- CURP certificada del aspirante. En esta nota te decimos cómo obtenerla.
- Identificación oficial de la madre, padre o tutor.
- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) de la madre, padre o tutor
- Acta de Nacimiento legible del estudiante.
- Comprobante de estudios (Constancia de Estudios, Credencial, Formato de Inscripción o Reinscripción Boleta de Calificaciones).
- Todos los documentos mostrados deben estar digitalizados en formato PDF o JPG.
Requisitos para registrarse a la Beca Rita Cetina 2025
El único requisito que deben cumplir los aspirantes es que los estudiantes estén inscritos en alguna secundaria pública de México en el ciclo escolar 2025-2026.
Nota relacionada: Beca Rita Cetina 2025: ¿Se Puede Registrar a Dos Estudiantes con la Misma Cuenta Llave MX?
Con todas esta información, los alumnos de secundaria van a asegurar un registro exitoso en la Beca Rita Cetina 2025. De ahí solo queda saber las fechas en que se llevará a cabo la entrega de Tarjetas Bienestar.
Historias recomendadas: