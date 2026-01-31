UNAM Prepara Jornada de Vacunación contra el Sarampión de Cara a Inicio de Clases
La Máxima Casa de Estudios dará a conocer las fechas, horarios y planteles donde se realizarán estas jornadas de inmunización
Ante la emergencia por el aumento de casos de enfermedades contagiosas, específicamente de sarampión, y de cara al inicio de clases, la UNAM informó que realizará jornadas de vacunación.
A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios señaló que tiene como compromiso la salud de su comunidad universitaria, por lo que articula acciones preventivas constantes y jornadas de inmunización.
Por ello, por medio de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) y con el objetivo de combatir enfermedades contagiosas como el sarampión, emitió las siguientes recomendaciones.
- Si hay dudas sobre el esquema de vacunación personal, se recomienda realizar una revisión. Es seguro aplicar un refuerzo de la vacuna.
- Si se cuenta con el esquema de vacunación completo, el riesgo es bajo y no se necesita refuerzo.
- Si se requiere una orientación particular al respecto o busca información específica, se sugiere acudir a algún Centro de Salud o a la DGAS, ubicada a un costado de la Alberca Olímpica Universitaria.
La UNAM informó que se reforzará la vacunación para la población universitaria que lo requiera y para ello publicará el martes 3 de febrero, día del regreso a clases, las fechas, horarios y planteles de esta campaña.
Caso de sarampión en Facultad de Medicina
Respecto al caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina, la Universidad informó que se realizaron las acciones pertinentes para atenderlo, en coordinación y comunicación con autoridades de Salud.
En este sentido se da cuenta que en estos tres días recientes se han vacunado a 1,899 integrantes de la comunidad universitaria
Con información de la UNAM
