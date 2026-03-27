Veleros con Ayuda Humanitaria ‘Transitaron con Seguridad’ hasta Cuba: Guardia Costera de EUA

Este viernes 27 de marzo de 2026, la Guardia Costera de Estados Unidos de América (EUA) informó que los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria para Cuba desde México, y que se reportaron desaparecidos, "transitaron con seguridad" hasta la isla.

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10:36 (14:36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba".

Así lo indicó un vocero, Anthony Randisi, a la agencia de noticias AFP a través de un comunicado.

Cabe señalar que la Guardia Costera no participó en las labores de búsqueda de las embarcaciones, en las que navegan nueve tripulantes de distintas nacionales, según indicaron los organizadores del convoy humanitario.

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Búsqueda por parte de Semar

El jueves, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) inició un operativo para dar con el paradero de los dos barcos, que zarparon el viernes pasado desde Isla Mujeres, Quintana Roo, y con los que perdió contacto.

Los navíos tenían previsto llegar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según información de la Semar.

Previamente, un vocero del convoy Nuestra América dijo a AFP que "los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados".

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Ayuda humanitaria a Cuba

Desde la semana pasada, activistas de distintos países parten desde México a bordo de embarcaciones cargadas de alimentos y otros suministros para ayudar a la población cubana.

Lo anterior luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero pasado, lo que agravó la crisis energética y económica de la isla caribeña.

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Con información de AFP.

spb