Veleros Tiger Moth y Friendship: Semar Auxilia a Tripulación Y Revela Causa de Desaparición

La Secretaría de Marina (Semar) informó qué ocurrió con las embarcaciones “Friendship” y “Tiger Moth”, luego de que no arribaran a La Habana, Cuba, tras zarpar el pasado 20 de marzo con ayuda humanitaria.

De acuerdo con la dependencia, ambos veleros partieron de Isla Mujeres, Quintana Roo, como parte del convoy humanitario “Nuestra América”, con una tripulación total de nueve personas, (dos mujeres, seis hombres y un menor de 3 años de edad), de nacionalidades de Polonia, Francia, Estados Unidos y México. Su llegada estaba prevista entre el 24 y 25 de marzo; sin embargo, al no confirmarse su arribo, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en el mar.

Foto: Semar

Como resultado de las operaciones, el 27 de marzo una aeronave tipo Persuader de la Armada de México logró localizar ambas embarcaciones a unas 80 millas náuticas (148 km) al noroeste de Cuba, confirmando su identidad.

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Salvan a tripulantes de veleros. Foto: Semar

Tras establecer comunicación con uno de los capitanes, se informó que todos los tripulantes se encontraban en buen estado de salud y que el retraso en su travesía se debió a condiciones meteorológicas adversas, principalmente vientos en contra.

La Semar detalló que ya se notificó a los países de origen de los tripulantes sobre su localización y estado, y que una unidad de superficie de la Armada de México brindará acompañamiento para garantizar su arribo seguro a Cuba.

Durante el operativo, la Marina activó el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), desplegó unidades aéreas y navales, coordinó acciones con autoridades internacionales y mantuvo monitoreo constante de la ruta estimada y las condiciones oceanográficas.

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