Audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "el Viceroy", exlíder del Cártel de Juárez es Aplazada
Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", hermano de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, está siendo juzgado en Estados Unidos.
La audiencia en el proceso contra el narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", exlíder del Cártel de Juárez (CDJ), fue aplazada a solicitud de fiscales de Estados Unidos.
El Viceroy, quien lideró el Cártel de Juárez durante casi 20 años, tendrá ese aplazamiento pues las autoridades "darán tiempo a las partes para discutir una posible resolución del caso".
Los fiscales detallaron que "el Gobierno escribe en nombre de las partes para solicitar respetuosamente un aplazamiento" de la audiencia del "30 de septiembre de 2025 al 19 de noviembre a las 12:30 p.m" (hora local).
Fue Joseph Nocella Jr, abogado de la fiscalía estadounidense, quien indicó que el aplazamiento y la exclusión del tiempo son “en interés de la justicia, porque facilitarán la producción de descubrimientos".
El Viceroy, exlíder del Cártel de Juárez libra pena de muerte
En agosto pasado, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, instruyó no solicitar la pena de muerte para narcotraficantes mexicanos, entre ellos, Rafael Caro Quintero “el Narco de Narcos”, Ismael "el Mayo" Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, “el Viceroy”.
Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como "el Señor de los Cielos”, fundador del Cártel de Juárez.
"El Viceroy", se convirtió en líder del Cártel de Juárez tras la muerte de Amado en 1997.
