Violencia en los CCH de la UNAM: Casos y Sentencias por Acoso y Abuso Sexual en 10 Años

En los últimos años, varios casos de violencia se reportaron dentro de los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el caso más reciente ocurrió en septiembre de 2025, cuando Lex Ashton asesinó a uno de sus compañeros e hirió a un trabajador en el plantel sur.

Sin embargo, el equipo de Despierta de N+ detectó al menos 40 sentencias por acoso y abuso sexual vinculadas a los CCH en los últimos 10 años. Aquí te presentamos la información.

Acoso y abuso en los CCH

En octubre de 2022, una alumna del CCH Sur denunció haber sido violada dentro de los baños del plantel. El caso provocó protestas, paros y señalamientos contra las autoridades por no activar los protocolos adecuados.

Más tarde, la atención pública sobre la violencia en el CCH resurgió con el caso de Lex Ashton en septiembre de 2025, y se intensificó nuevamente en febrero de 2026, cuando una alumna sufrió una agresión con arma blanca y presunto abuso sexual fuera del plantel del CCH Oriente.

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40 sentencias en una década

Pero más allá de los casos que se hacen visibles, hay un registro más amplio. De acuerdo con un análisis de Despierta, en los últimos 10 años se han identificado al menos 40 sentencias por acoso y abuso sexual vinculadas a planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Se revisaron 733 asuntos que mencionan a alguno de los cinco planteles del CCH entre 2015 y 2026. En 46 de ellos se documentaron casos de violencia de género, hostigamiento o agresión sexual.

Los delitos mencionados en las sentencias van desde comentarios inapropiados, hasta abuso sexual e incluso homicidios dentro del plantel.

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Violencia en planteles

El plantel Sur concentra el mayor número de casos con 15, seguido de Oriente con 11 y Naucalpan con 7.

Denuncias por plantel:

Sur = 15

= 15 Oriente = 11

= 11 Naucalpan = 7

= 7 Vallejo = 5

= 5 Azcapotzalco = 5

Cabe señalar que 39 de estos casos ocurrieron dentro de las instalaciones: en salones, laboratorios o baños.

Otros 7 se originaron en plataformas digitales, pero tuvieron consecuencias dentro de la comunidad escolar.

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Denuncias, entre estudiantes y a profesores

En algunos expedientes se documenta que las víctimas se encontraban en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias ilícitas, lo que limitaba su capacidad de consentimiento.

De los casos analizados, 20 corresponden a denuncias entre estudiantes. Otros 20 involucran a profesores señalados por sus propias alumnas. También se identificaron casos entre trabajadores y estudiantes, así como entre personal del plantel. En 37 de estos casos, las víctimas eran menores de edad.

La mayoría de los casos derivaron en sanciones administrativas: suspensiones temporales o definitivas, pero sin consecuencias penales.

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Con información de N+,

spb