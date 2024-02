El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó adicionar la fracción X al Artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el propósito de reconocer la violencia vicaria.

Aquí te vamos a explicar las formas en que se puede ejercer este tipo de violencia, la mayoría de las veces, contra las mujeres.

Sólo cuatro estados han legislado sobre la violencia vicaria en México. Foto: Cuartoscuro

¿Qué es y cómo se ejerce la violencia vicaria?

La violencia vicaria es una forma de violencia intrafamiliar en la que utiliza a los hijos e hijas para mantener una situación de poder. Si bien este tipo de violencia se puede ejercer por el padre o la madre, en nuestro país es ejercida por el progenitor de los menores.

Lo anterior lo señala la encuesta nacional que publicó en mayo del 2022 el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria. Incluso este tipo de agresiones se pueden ejercer por familiares cercanos.

Quienes ejercen la violencia vicaria pueden maltratar a los niños para dar la sensación de impotencia al no poderlos defender; ya sea que se les inflija daño psicológico o físico. Otra de ellas es la constante amenaza de arrebatarle a los menores y no permitirle verlos nunca más, ya sea por la vía legal o no.

Con ello el agresor mantiene una posición de control sobre el cónyuge pues muchas mujeres temen a acudir a denunciar por el riesgo que pueda suponer esto para los menores de edad. De tal forma que cede ante la presión o los deseos del otro.

Te recomendamos: Congreso de CDMX Aprueba Reconocer Violencia Vicaria

La violencia vicaria pretende manipular y dañar el vínculo de las madres con sus hijos. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo se castiga la violencias vicaria en México?

En nuestro país, únicamente en cuatro estados se ha legislado respecto a este tema. Dichas entidades son:

Estado de México

Yucatán

Hidalgo

Jalisco

En Jalisco se contemplan condenas de dos a diez años en prisión, así como la pérdida de los derechos sobre los menores. En Yucatán las penas van de los cuatro a los ocho años de cárcel y también se plantea el castigar a los funcionarios públicos que retrasen las investigaciones de estos delitos.

En mayo de este año, el Edomex reformó el Artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para proteger a las mujeres. Pese a ello, no se han publicado las sanciones que se impondrían a los agresores. En Hidalgo las penas alcanzarían hasta los seis años de prisión.

En la CDMX también se busca que se pueda manipular y controlar a la mujer a través de los hijos e hijas, o de las personas vinculadas a ellas sentimentalmente.