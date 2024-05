‘Ya lo sabíamos’: AMLO sobre Freno a Extinción de Fideicomisos en la SCJN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se refirió este jueves 16 de mayo de 2024 a la decisión de la de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de frenar la desaparición de trece fideicomisos del Poder Judicial.

“Ya lo sabíamos, nada más es cosa de recordar: los ministros de la Corte violan la Constitución porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el Presidente de la República, así, clarísimo”, dijo López Obrador durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Acotó que los ministros de la SCJN ganan 700 mil pesos mensuales y de manera leguleya, “como abogados huizacheros”, le dieron la vuelta y crearon estos fideicomisos. Dijo que aun cuando el Poder Legislativo los canceló, los ministros no hicieron caso porque son empleados del “supremo poder conservador”.

El mandatario afirmó que hay ministros que están al servicio de las corporaciones económicas más poderosas, como empleados.

Por eso lo de ayer pues no debe ser motivo de sorpresa porque lo que se estaba buscando era que se cancelaran esos fideicomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos. Ellos no representan el pueblo, no garantizan la impartición de justicia, están ahí para defender a grupos de intereses creados.