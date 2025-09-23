El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó las acusaciones en su contra y desestimó la denuncia presentada por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, en Estados Unidos que lo vincula con un supuesto grupo del crimen organizado.

“Yo no hago caso a mafufadas”, respondió con firmeza el legislador tabasqueño al ser cuestionado por la prensa sobre este tema en la Cámara Alta.

López Hernández, cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que en ningún momento ha sido señalado por alguna autoridad de tener vínculos con grupos delictivos, en particular con la organización conocida como La Barredora. “Eso es totalmente falso”, subrayó, al tiempo que acusó al PRI de recurrir a estrategias de desprestigio ante su falta de respaldo social y político.

Durante un encuentro con medios, el morenista recalcó que las fiscalías, tanto en México como en el extranjero, están obligadas a mantener la secrecía de las investigaciones, por lo que no es posible conocer declaraciones de testigos protegidos ni mucho menos usarlas como pruebas públicas.

“Las fiscalías están obligadas a guardar la secrecía de la investigación, luego entonces, ni usted ni yo ni ninguno de los presentes podemos saber qué declaró un testigo protegido. Por eso le digo que miente”, respondió a un reportero que insistió en el tema.

No caerá en difamaciones, dice Adán Augusto

El senador señaló que este tipo de denuncias forman parte de la guerra sucia que tradicionalmente se utiliza en tiempos políticos y que buscan confundir a la ciudadanía.

Finalmente, López Hernández reafirmó que continuará con su labor legislativa y que no caerá en provocaciones ni en campañas de difamación.

Historias recomendadas:

Caso 'Papayita': Fiscalía Revisa Videos del Día de Muerte de Trabajador de Limpia; Esto Hallaron

CCH Sur: Alumnos Llegan a Rectoría en Ciudad Universitaria por Ataque y Muerte de Compañero

Juez Vincula a Proceso a Irving "N", Presunto Líder de "La Unión Tepito"