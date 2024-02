Secundarias no Cuentan con Maestros de Arte y Cultura

Más de 54 secundarias de La Laguna de Durango no cuentan con maestros de arte y cultura, el principal problema se debe a que no existe personal o están poco capacitados, ya que no alcanzan los altos estándares establecidos por las autoridades educativas.

Febrero 23, 2023 | 21:16 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!