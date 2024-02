La Sra. Guadalupe, Necesita la Ayuda con la Donación de una Silla de ruedas

"Una silla de ruedas por favor tengo 3 años de artritis pero ahorita ya no puedo más, me duelen mis piernas y mis pies no puedo salir a ningún lado todo esto me cansa, me duele." SI USTED TIENE LA POSIBILIDAD DE AYUDA COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL 477-129-98-85 .

Marzo 25, 2023 | 12:37 hrs

