Miles de Leoneses se sumaron a la segunda marcha para defender la democracia y al INE.

Aquí vamos a estar en pie de lucha el país no se toca el INE no se toca el voto no se toca y se toca y este cuate va para afuera, así como sacamos al PRI de los Pinos en su época hoy vamos a sacar a MORENA de Palacio.

Febrero 27, 2023 | 12:11 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!