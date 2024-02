No todos los padres están a favor de vacunar a sus hijos contra COVID19

A través de un sondeo realizado por el equipo de NMás Bajío no todos los padres de familia están a favor de vacunar a sus hijos contra Covid-19, en especial los ubicados en el rango de 5 a 11 años. Argumentaron que no quieren que sus niños sufran reacciones secundarias y además la vacuna no les asegura que no se van a contagiar.

Junio 30, 2022 | 13:32 hrs

