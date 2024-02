San Felipe no reporta casos por extorsiones

La directora de Prevención Social Maria Susana Ortiz Pineda, señaló que en el municipio de San Felipe no presentan ninguna carpeta de investigación por extorsiones. Agregó que lo anterior no se debe a que no haya casos, si no a que las víctimas de este delito no lo denuncian.

Mayo 26, 2022 | 16:09 hrs

