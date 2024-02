Sin hologramas en los verificentros de León; causa molestias a ciudadanos

La mañana de este viernes algunos centros de verificación en León lucieron vacíos, no por la falta de interés de los leoneses de verificar, si no, porque no había hologramas disponibles, lo que provocó la molestia de quien buscaba cumplir con este requisito.

Julio 2, 2022 | 11:28 hrs

