Suspenden Clases Por Falta De Agua

Aquí la gente no cuida porque hay gente que anda así, lavan sus carros o tiran demasiada agua pero no sabemos valorar, eso se reflejó en la escuela no hubo clases por lo mismo pero ahorita tenemos un poquito pero los pagos pero los recibos no dejan de llegar aunque no tengamos agua.

Marzo 16, 2023 | 19:10 hrs

