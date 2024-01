Abandonan camioneta tras impactar bolardos de estación de Mibici

Tras el impacto no resultó con daños ninguna bicicleta, sin embargo, la camioneta causante sí; aunque no se supo si hubo o no, personas lesionadas

Julio 19, 2022 | 17:06 hrs

