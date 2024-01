Mujer #8M

El Día Internacional de la Mujer no se festeja. No se regalan detalles, ni se dan abrazos. Es un día en el que se lucha y se alza la voz por quienes, en medio de la violencia, ya no pueden hacerlo.

Marzo 8, 2022 | 20:25 hrs

