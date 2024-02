Investigan a Policía Vial Captado en Grúa

Ya no está en las calles, el policía vial que fue captado a bordo de una grúa durante un “operativo grúa” irregular. No ha sido destituido, pero no se encuentra patrullando en las calles

Marzo 24, 2023 | 20:11 hrs

