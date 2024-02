Niña de 10 años fue presuntamente agredida por su maestra de primaria

"No la dejaba ir al baño, hacía que se hiciera pipí; no la dejaba mover; no la dejaba comer; mi hija es alta y le decía "Pie Grande"; la humillaba"

Septiembre 29, 2022 | 15:00 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!