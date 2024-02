Construyen escuela en 5 años y olvidan mobiliario

Al igual que otras escuelas, aquí los padres no solo tienen comprar uniformes, útiles escolares, pagar la cuota escolar, sino que también es casi obligatorio comprar la silla y la mesa del alumno, pues educación no envió el mobiliario. “Después de cinco años estuvimos esperando a que abrieran el jardín, pero nos entregaron todo a medias, no hay bancas, no hay sillitas para niños, no hay ni siquiera pizarrones.”

Septiembre 1, 2022 | 17:22 hrs

