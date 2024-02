Gana gobierno del estado de Nuevo León requisa a ruta 400 de Santa Catarina

Por fin una buena para los usuarios de la Ruta 400 que ofrece servicio desde Santa Catarina hasta el Centro de Monterrey, pues el Estado obtuvo el fallo a su favor en la requisa que le hizo a la empresa propiedad del empresario Abelardo Martínez. Será a través de la mediación con Abelardo Martínez que se busque dar una nueva y mejor manera de brindar el servicio a los usuarios, pero no cobrando los $17 pesos que NO están autorizados por Gobierno, ya que los usuarios no pueden pagarlo.

Agosto 12, 2022 | 15:58 hrs

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!