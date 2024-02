Osos Movilizan en Colonias Privadas de Monterrey

Aunque la temporada de invierno está por concluir y los avistamientos de osos no deberían ser una situación cotidiana, esto no ocurre al sur de Monterrey; no al menos, en el Fraccionamiento Rincón de Valle Alto.

Febrero 16, 2023 | 11:00 hrs

