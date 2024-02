Sufren vecinos seis días sin energía eléctrica

Vecinos de la calle Cannes de la colonia Puerta del Sol en Escobedo no se explican cómo han sobrevivido 6 días sin energía eléctrica. Desde el lunes que no cuentan con el servicio y aunque han reportado en múltiples ocasiones la Comisión Federal de Electricidad hasta el momento no ha podido darles una solución.

Abril 18, 2022 | 14:09 hrs

