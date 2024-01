Adolescentes los mas afectados por el confinamiento social tras el Covid-19

Adolescentes han sido los mas afectados emocionalmente por el confinamiento social tras el Covid-19, ya que el no salir y el no relacionarse con otras personas o no pertenece a un tipo de grupo de actividad a orillado a que sean los que mas necesiten o acuden a terapia actualmente.

Febrero 21, 2023 | 14:36 hrs

