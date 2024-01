Comercios Reportan Caída En Ventas Por Ley Antitabaco

Reportan cantinas tradicionales, pulquerías y bares caída del 40% en ventas por consumo tras entrada en vigor de ley antitabaco. El presidente de la Asociación de Cantinas Tradicionales, Pulquerías y Bares de Querétaro Daniel Pérez informo que esta caída se debe a que los consumidores prefieren retirarse cuando se les informa que no pueden fumar en el establecimiento, o simplemente ya no acuden, por lo que la asistencia ha bajado considerablemente a estos establecimientos. El gremio se sumará a las acciones que se emprendan desde la CANIRAC para ampararse ante la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, que, desde el 15 de enero de 2023, prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto religioso, restaurantes y bares, además de paraderos de transporte. Así mismo piden el apoyo a las autoridades estatal y municipal, ya que fueron empáticos con las reformas del año pasado, y se hizo inversión en terrazas, extractores de humo y áreas para fumadores, con inversiones que rondaron desde los 50 mil hasta el medio millón de pesos, que ya no se podrá recuperar, así mismo mostraron se sumaron al programa municipal te quiero vivo.

Enero 24, 2023 | 11:38 hrs

