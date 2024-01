Encuesta arroja que mas de 61 mil queretanos no saben leer ni escribir

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre, las cifras dejan ver que pese a los esfuerzos por vencer el analfabetismo a nivel mundial, aún no se ha logrado erradicar esta desigualdad social que afecta a millones, y Querétaro no es la excepción, ya que el último estudio realizado por INEGI en 2020, arrojó que cerca de 62 mil queretanos no saben leer ni escribir, lo que representa que un 2.6% de la población, es analfabeta.

Septiembre 8, 2022 | 14:27 hrs

