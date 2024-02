Estudiantes de la UAQ Señalan que es Apropiado el Regreso a Clases Virtuales

Fátima Cardenas Díaz, comentó que las clases virtuales son favorables en unas carreras, pero espera que no sea mucho tiempo para que no se retrasen. Confían que las obras de cinco de febrero, se concluyan en las fechas estimadas y estas no se alarguen por que esto afectaría el retorno a clases presenciales.

Marzo 7, 2023 | 16:48 hrs

