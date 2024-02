Fumadores y no Fumadores de Querétaro Coinciden en Limitar Espacios para No Fumar

Coinciden fumadores y no fumadores en limitar espacios cerrados y abiertos para no fumar Coinciden que esto permite reportar espacio y el derecho a quien no fume. Pero señalan también que se debe buscar un equilibrio para que quien guste de fumar lo pueda hacer.

Enero 12, 2023 | 13:31 hrs

