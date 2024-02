Guillermo Vega señalo que no hay bloque legislativo hacia iniciativas de MORENA

El diputado del PAN y presidente de la Junta de Concertación Política en el Congreso de Estado, señalo que no hay bloque legislativo hacia las iniciativas del grupo de MORENA, únicamente que estos no han logrado los consensos al interior de su grupo legislativo y por eso no logran el consenso de los demás legisladores.

Agosto 12, 2022 | 14:29 hrs

