Las Supersticiones Del Dia Martes 13

Las supersticiones han acompañado a la humanidad durante muchos años, y a pesar de que muchas personas prefieren respetarlas para que la mala suerte no las acompañe, al menos para los queretanos no es ningún problema el no hacerlo, ya que aseguran, son simplemente creencias sin sentido, o al menos así lo piensan de días como el martes 13, fecha a la que muchos le temen al considerarlo un día maldito.

Diciembre 13, 2022 | 11:27 hrs

