Caso Alina Podría Llegar a Suprema Corte de Justicia Nación

Hace un par de semanas, el equipo legal en defensa de Alina presentó una apelación a la sentencia de 45 años de cárcel por el homicidio de su ex pareja, hasta el momento no hay fecha para la emisión del fallo, en caso de no obtenerlo, se pretende llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Noviembre 24, 2022 | 13:32 hrs

